FC Inter 1908
Ordine: “L’Inter gioca ma cede lo scettro di Milano. Per Chivu bilancio troppo pesante…” - immagine 1
Dalle colonne del Giornale, Franco Ordine analizza il derby di Milano vinto dal Milan
Gianni Pampinella
Dalle colonne del Giornale, Franco Ordine analizza il derby di Milano vinto dal Milan. Per l'Inter tante, troppe occasioni sprecate e anche un rigore sbagliato.

"L'Inter gioca il derby, scolpisce due legni, si fa parare un rigore dal mostruoso Maignan e cede lo scettro di Milano, ancora una volta, dopo quelli della passata stagione, al Milan grazie alla stoccata di Pulisic all'alba della ripresa. Per Chivu è la quarta sconfitta in stagione, un bilancio troppo pesante, per il Milan 12esimo risultato utile e secondo posto dietro la Roma (col Napoli). Per una sera è Maignan il protagonista assoluto mentre l'attacco boom dell'Inter fa cilecca".

Ordine: “L’Inter gioca ma cede lo scettro di Milano. Per Chivu bilancio troppo pesante…”- immagine 2
Getty Images

"L'Inter non tradisce le attese e parte pancia a terra, il Milan indietreggia metro dopo metro e il suo portiere, Maignan, deve subito salire in cattedra. L'arbitro Sozza che risparmia due gialli a Lautaro (gomitata a Gabbia) e Pavlovic (fallo su Thuram) alla fine ammonisce proprio Leao per uno sgambetto a Barella. La ripresa comincia con lo stesso copione, Inter a comandare il gioco senza intuire l'agguato".

Ordine: “L’Inter gioca ma cede lo scettro di Milano. Per Chivu bilancio troppo pesante…”- immagine 3
Getty Images

"Basta perdere una palletta nel cerchio di centrocampo e scatta la trappola milanista. Schiumano rabbia i neroazzurri e a Chivu non manca certo il coraggio: fuori Lautaro per Bonny e più tardi Calha per Zielinski. L'assedio finale allestito dall'Inter prevede un 4-2-4 super offensivo con Esposito e Diouf aggiunti a Thuram e Bonny mentre il Milan di conseguenza si vota alla estrema difesa con un 5-4-1 che prevede gli ingressi di Ricci, Loftus Cheek e Nkunku. È quasi commovente - ma vincente - la resistenza dei rossoneri in trincea".

(Il Giornale)

