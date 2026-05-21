UFFICIALE – Niente Mondiale per Bisseck: ecco i convocati di Nagelsmann

La notizia era nell'aria ma ora è arrivata anche l'ufficialità: Yann Aurel Bisseck non è stato convocato da Julian Nagelsmann

Matteo Pifferi Redattore 21 maggio 2026 (modifica il 21 maggio 2026 | 13:15)

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La notizia era nell'aria ma ora è arrivata anche l'ufficialità: Yann Aurel Bisseck non è stato convocato da Julian Nagelsmann per i Mondiali 2026. Il CT della Germania ha diramato la lista dei convocati per la rassegna intercontinentale e il nome del difensore dell'Inter, autore di una grande stagione, non è presente.

Nell'elenco dei convocati di Nagelsmann c'è invece Manuel Neuer in porta e anche Leon Goretzka, che era in dubbio fino all'ultimo. La Germania è inserita nel Gruppo E e affronterà prima Curacao (14 giugno), poi la Costa d'Avorio (20 giugno) e infine l'Ecuador il 25 giugno.

La lista dei convocati di Nagelsmann, divisa tra giocatori difensivi e quelli offensivi.

PORTIERI: Baumann, Neuer, Nubel

GIOCATORI DIFENSIVI: Anton, Brown, Gross, Kimmich, Nmecha, Pavlovic, Raum, Rudiger, Schlotterbeck, Stiller, Tah, Thiaw

GIOCATORI OFFENSIVI: Amiri, Beier, Goretzka, Havertz, Karl, Leweling, Musiala, Sane, Undav, Wirtz, Woltemade