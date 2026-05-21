Yann Bisseck ha tre anni ancora di contratto con l'Inter. Questo il punto da cui partire prima di valutare qualsiasi tipo di notizia sul futuro del tedesco. Il club nerazzurro è consapevole del percorso di crescita del ragazzo, al quale è stato già sottoposto un rinnovo. Cosa potrebbe però cambiare nelle prossime settimane? Lo spiega Sport Mediaset nel focus proposto sul sito. Si legge infatti:

"C'è da registrare una tripla novità relativa a Yann Bisseck: il cambio di agente, ora si è affidato alla Branchini Associati, le mancate novità sul prolungamento di contratto e il rinnovato interesse del Bayern Monaco. Se l'anno scorso il Crystal Palace era arrivato a oltre 30 milioni di euro per il difensore tedesco, molto stimato da Chivu, il pressing dei bavaresi ha tutto un altro sapore. La cifra può arrivare a 40-45 milioni di euro. A quel punto l'Inter penserebbe seriamente alla cessione visto che nel 2023 era stato pagato solo 7 milioni. Poi il fascino del Bayern può avere la meglio per un calciatore tedesco".