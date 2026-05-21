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SM – Inter, tripla novità su Bisseck: i nerazzurri aprirebbero alla cessione se…
Yann Bisseck ha tre anni ancora di contratto con l'Inter. Questo il punto da cui partire prima di valutare qualsiasi tipo di notizia sul futuro del tedesco. Il club nerazzurro è consapevole del percorso di crescita del ragazzo, al quale è stato già sottoposto un rinnovo. Cosa potrebbe però cambiare nelle prossime settimane? Lo spiega Sport Mediaset nel focus proposto sul sito. Si legge infatti:
"C'è da registrare una tripla novità relativa a Yann Bisseck: il cambio di agente, ora si è affidato alla Branchini Associati, le mancate novità sul prolungamento di contratto e il rinnovato interesse del Bayern Monaco. Se l'anno scorso il Crystal Palace era arrivato a oltre 30 milioni di euro per il difensore tedesco, molto stimato da Chivu, il pressing dei bavaresi ha tutto un altro sapore. La cifra può arrivare a 40-45 milioni di euro. A quel punto l'Inter penserebbe seriamente alla cessione visto che nel 2023 era stato pagato solo 7 milioni. Poi il fascino del Bayern può avere la meglio per un calciatore tedesco".
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