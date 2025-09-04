FC Inter 1908
Fassone: “Nuovo stadio Napoli? Non escludo che anche Conte abbia inciso. E ADL…”

"Io gli consiglierei il restyling dello Stadio Maradona, ma conoscendo il presidente vorrà seguire la strada più difficile", dice Fassone
Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss durante Radio Goal, Marco Fassone ha parlato così di Napoli:

"Non possiamo escludere che sia stato Conte a dare una spinta al presidente per il centro sportivo e lo stadio. De Laurentiis percorrerebbe una strada nuova se dovesse fare un nuovo stadio, perché in molti puntano sul restyling dell’impianto già esistente, come abbiamo fatto alla Juventus anni fa. Io gli consiglierei il restyling dello Stadio Maradona, ma conoscendo il presidente vorrà seguire la strada più difficile"

"Quando si ha un gradimento politico superiore, l’iter si facilita se scegli un percorso nuovo puoi avere degli ostacoli"

"I tempi? Con il percorso agevolato ci vorrebbero intorno ai 4 anni. Uno stadio fatto bene può costare ottomila euro per ogni posto a sedere, quindi siamo sui 560-600 milioni di euro"

