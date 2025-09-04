FC Inter 1908
Giannichedda: “Frattesi non è un titolare nell’Inter. Ma se Chivu passa al 4-2-3-1…”

L'ex centrocampista di Udinese e Lazio, ai microfoni di Tmw Radio ha parlato del centrocampista dell'Inter
Andrea Della Sala Redattore 

L'ex centrocampista di Udinese e Lazio Giannichedda, ai microfoni di Tmw Radio ha parlato del centrocampista dell'Inter Davide Frattesi:

"Frattesi ha un centrocampo di qualità davanti, quindi tanta concorrenza. Ci sono tante partite, ma se penso a un'Inter titolare metto Barella, Calha e Mkhitaryan. Frattesi ha caratteristiche ben definite e con un 4-2-3-1, se cambia Chivu, può giocare alla Perrotta. Se rimane un centrocampo a tre vedo quella formazione e lo vedo sempre come un ottimo dodicesimo.

