Gianni Pampinella Redattore 16 ottobre 2025 (modifica il 16 ottobre 2025 | 08:02)

Dopo il via libera nel CdA, l’Inter ieri ha approvato il suo migliore bilancio degli ultimi anni. Per l’esercizio 2024/25 è stato registrato un utile di 35,4 milioni di euro. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, la differenza non l’ha fatta il taglio dei costi ma il boom dei ricavi. "L’annata si è chiusa con l’amaro in bocca per i tifosi, eppure queste performance, oltre a confermare la solidità del progetto sportivo, hanno spinto il fatturato a quota 546 milioni, al netto del player trading, con un incremento del 37% (+147 milioni) sul 2023-24. Anche questo è un record, non solo per l’Inter ma per tutto il calcio italiano".

"Il fattore Champions è stato determinante per i nerazzurri. Parliamo di entrate complessive per quasi 190 milioni, tra premi Uefa (137), botteghino inclusi i pacchetti hospitality, gli abbonamenti e i servizi aggiuntivi (50) e i bonus extra degli sponsor. Il business dello stadio, anche grazie a un aumento del listino prezzi, è cresciuto in maniera diffusa: da 71 a 99 milioni. E ben 30 milioni in più sono stati generati dall’area commerciale, a quota 142. L’apporto maggiore è arrivato dalle sponsorizzazioni che hanno sfondato il muro dei 100 milioni (+29%). La finale di Champions, chiaramente, ha trainato l’incremento dei diritti tv, da 176 a 264 milioni".

"In un esercizio in cui si è fatto poco ricorso al player trading, i ricavi da record hanno ampiamente compensato l’aumento degli stipendi. Con i rinnovi pesanti di Lautaro e Barella il costo del personale tesserato è passato da 196 a 219 milioni. Allo stesso tempo, è stato alleggerito il peso degli ammortamenti dei “cartellini, da 75 a 61 milioni. Curiosità: il management ha appostato una svalutazione di quasi 4 milioni per Pavard, ceduto in prestito gratuito al Marsiglia con un’opzione di riscatto inferiore al valore netto contabile del calciatore".

(Gazzetta dello Sport)