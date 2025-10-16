Roma, arriva l’Inter: Gasperini valuta la carta Dybala, le condizioni

Al tecnico resteranno altri due allenamenti per decidere chi schierare prima di scendere in campo sabato sera all'Olimpico contro l'Inter

Torna la serie A, e la Roma affronta il primo ostacolo di altissimo livello per capire a che punto è la crescita della cura Gasperini.

Al tecnico resteranno altri due allenamenti per decidere chi schierare prima di scendere in campo sabato sera all'Olimpico contro l'Inter.

La formazione è praticamente fatta sia in difesa sia a centrocampo, con un solo dubbio che riguarda l'attacco: se Soulé è certo di una maglia da titolare e Dovbyk dovrebbe vincere il ballottaggio con Ferguson, l'unica casella scoperta che resta è così quella del secondo trequartista. Tre sono i giocatori a contendersi oggi quella maglia: da Pellegrini a Dybala, passando per El Shaarawy.

Profili che potrebbero addirittura arrivare a cinque, non fosse che El Aynaoui e Baldanzi, almeno in questo momento, sono piuttosto indietro nelle gerarchie di Gasperini. La sosta, poi, ha dato modo al tecnico di lavorare in particolare su Pellegrini e Dybala, quest'ultimo rientrato dall'infortunio muscolare prima della pausa, entrando nel secondo tempo della gara del Franchi contro la Fiorentina. Ora punta a giocare da titolare e dei tre citati è sicuramente quello con più chance di cominciare dall'inizio.

Non convocato dall'Argentina, è potuto rimanere a Trigoria a lavorare, facendo doppie sedute e allenamenti specifici e di prevenzione, per evitare spiacevoli ricadute. Come il resto della squadra ha poi sostenuto un piccolo richiamo di preparazione e per questo ora vuole giocare dal 1'.

L'obiettivo non è solo vincere con la Roma e restare in vetta, ma anche tornare al gol che gli manca dal 20 febbraio scorso, quando segnò nel 3-2 col Porto. Insomma, 240 giorni in cui va a caccia del 200° gol in carriera e contro l'Inter, club al quale ha segnato già cinque volte, sarebbe ancor più speciale. Uno dei quattro gol fatti ai nerazzurri lo ha siglato con la Roma e portò alla vittoria a San Siro per 2-1. Ma anche i restanti sono coincisi quasi sempre con un successo dei bianconeri, fatto salvo quando segnò nel match finito poi 1-1 della stagione 2021-22, la sua ultima alla Juventus.

A distanza di anni Dybala vuole essere ancora protagonista e a lui Gasperini chiede quella scintilla che fin qui è mancata al gioco della Roma, complice anche un altro infortunio, quello di Bailey. Oggi il giamaicano ha lavorato parzialmente con il gruppo e la sua speranza è quella di essere almeno convocato sabato prossimo contro l'Inter, gara per la quale resta invece in bilico Angelino, alle prese con una bronchite asmatica. Per questo al posto dello spagnolo si scalda Tsimikas. Gli altri, come detto, fatto salvo sorprese dell'ultim'ora sembrano già certi di una maglia da titolare.