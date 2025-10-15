La Fifa ha lanciato una gara d'appalto in Italia per la vendita dei diritti media dei Mondiali 2026.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Mondiali 26, in vendita i diritti per l’Italia: la FIFA fissa le condizioni
ultimora
Mondiali 26, in vendita i diritti per l’Italia: la FIFA fissa le condizioni
Le società e le organizzazioni media che desiderano partecipare alle procedure di gara possono chiedere di partecipare inviando un'e-mail
Le procedure di gara, informa una nota, consentiranno alla federazione internazionale del calcio di selezionare in Italia "il soggetto o i soggetti più adatti ad assicurarsi gli impegni di trasmissione e programmazione richiesti in modo da raggiungere il pubblico più ampio possibile e di offrire un'esperienza visiva di alta qualità ai tifosi".
Le società e le organizzazioni media che desiderano partecipare alle procedure di gara - informa sempre la Fifa - possono chiedere di partecipare inviando un'e-mail.
La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata alle ore 10:00 di martedì 25 novembre prossimo.
(Fonte: ANSA)
© RIPRODUZIONE RISERVATA