FCIN1908 / Ajax-Inter, Chivu ha deciso: gioca Pio Esposito

Con Lautaro Martinez non al meglio, il tecnico nerazzurro lancerà il giovane Pio Esposito dal 1'
Poche ore e l'Inter farà il suo debutto in questa edizione della Champions League. I nerazzurri saranno impegnati sul campo dell'Ajax, partire col piede giusto sarà fondamentale, soprattutto perché la squadra arriva da due sconfitte consecutive in campionato. Rispetto alla gara contro la Juve, Cristian Chivu cambierà diversi elementi.

La difesa potrebbe essere formata da Akanji, De Vrij e Carlos Augusto. Dumfries e Dimarco sulle fasce. Barella in ballottaggio con Frattesi, poi Calhanoglu e Sucic. Con Lautaro Martinez non al meglio, il tecnico nerazzurro lancerà il giovane Pio Esposito dal 1' secondo quanto appreso da FcInter1908.

