Attenzione alla formazione titolare dell'Inter per l'esordio in Champions League contro l'Ajax. Queste le ultimissime di Matteo Barzaghi in onda su Sky Sport:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Sky – Inter, attenzione alla sorpresa Esposito! Occhio a Barella e rischia un altro big
ultimora
Sky – Inter, attenzione alla sorpresa Esposito! Occhio a Barella e rischia un altro big
Attenzione alla formazione titolare dell'Inter per l'esordio in Champions League contro l'Ajax: può giocare dal 1' Pio Esposito!
“C’è un dubbio su Lautaro Martinez, ha il mal di schiena: Chivu deciderà domani. La notizia è che se non dovesse farcela, potrebbe giocare Pio Esposito dal 1’. Lautaro vedrà le sensazioni domani, non ha fatto la rifinitura. Ci saranno anche altri cambi.
Sommer sarà in porta, Chivu lo ha confermato. Akanji con De Vrij e Carlos Augusto, Dumfries e Dimarco sulle fasce. Barella in ballottaggio con Frattesi, poi Calhanoglu e Sucic. Davanti in grafica ci sono Thuram e Pio Esposito, ma dipende da Lautaro e resta in corsa anche Bonny”, ha spiegato. Occhio dunque a Barella ma anche a un altro big come Bastoni, che potrebbe riposare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA