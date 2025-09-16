“ C’è un dubbio su Lautaro Martinez, ha il mal di schiena: Chivu deciderà domani. La notizia è che se non dovesse farcela, potrebbe giocare Pio Esposito dal 1’. Lautaro vedrà le sensazioni domani, non ha fatto la rifinitura. Ci saranno anche altri cambi.

Sommer sarà in porta, Chivu lo ha confermato. Akanji con De Vrij e Carlos Augusto, Dumfries e Dimarco sulle fasce. Barella in ballottaggio con Frattesi, poi Calhanoglu e Sucic. Davanti in grafica ci sono Thuram e Pio Esposito, ma dipende da Lautaro e resta in corsa anche Bonny”, ha spiegato. Occhio dunque a Barella ma anche a un altro big come Bastoni, che potrebbe riposare.