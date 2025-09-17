Andrea Marinozzi, intevenuto a "Fontana di Trevi" su Cronache di Spogliatoio, ha parlato del difficile inizio di stagione dell'Inter: "Non può più essere un caso se il caso arriva in casa e ti bussa alla porta più volte. Devi chiamarlo in un'altra maniera, ed è l'aspetto psicologico legato a questa Inter, che troppe partite le ha perse così, troppe partite non le ha vinte in questa maniera. Ha perso uno scudetto con l'errore di Bisseck e il rigore di Pedro, ha perso ancora prima a Bologna con l'errore di Radu, ha perso tantissime possibilità in campionato, perchè spesso entra nell'Inter quello che ha raccontato Bastoni: la sensazione di essere superiori, una sensazione che porta l'Inter a non concretizzare questa superiorità, raggiungendo l'obiettivo.