Andrea Marinozzi, intevenuto a "Fontana di Trevi" su Cronache di Spogliatoio, ha parlato del difficile inizio di stagione dell'Inter: "Non può più essere un caso se il caso arriva in casa e ti bussa alla porta più volte. Devi chiamarlo in un'altra maniera, ed è l'aspetto psicologico legato a questa Inter, che troppe partite le ha perse così, troppe partite non le ha vinte in questa maniera. Ha perso uno scudetto con l'errore di Bisseck e il rigore di Pedro, ha perso ancora prima a Bologna con l'errore di Radu, ha perso tantissime possibilità in campionato, perchè spesso entra nell'Inter quello che ha raccontato Bastoni: la sensazione di essere superiori, una sensazione che porta l'Inter a non concretizzare questa superiorità, raggiungendo l'obiettivo.
Marinozzi: “Inter, c’è un grosso limite psicologico. Ho una domanda per la società”
Spesso succede in campionato: le rimonte subite, i punti persi da situazioni di vantaggio, la capacità di sciogliersi quando hanno le partite in mano. È una cosa che questa squadra continua ad avere, un grosso limite psicologico".
"Un'altra domanda la rivolgo alla società, alla dirigenza: sono d'accordo quando Marotta e Ausilio dicono che questa squadra è difficilmente migliorabile, anzi, credo che questa estate siano riusciti a migliorarla, ma forse è mancato un po' di coraggio, perchè questa squadra non andava migliorata con questa forma, andava totalmente cambiata la forma, con il rischio anche di peggiorarla, perchè dovevi vendere dei giocatori per prenderne altri con caratteristiche differenti, per far sì che quest'anno iniziasse con un nuovo allenatore un nuovo ciclo. Quello che ha fatto l'Inter, soprattutto a livello europeo, è qualcosa di complicato e difficilmente ripetibile".
"Parlando di Sommer: è arrivato il momento di cambiare un portiere che negli ultimi 7 tiri in porta ha subito 6 gol?".
