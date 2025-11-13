Di recente il giovane gigante dell'Inter Henrikas Adomavicius ha attirato su di sé le attenzioni dei tifosi e non solo dopo un allenamento con la prima squadra. Il classe 2009 è già stato blindato con un rinnovo di contratto, ma presto ne arriverà anche un altro sempre in porta nelle giovanili.
Il club si è già mosso per blindare anche lui: in arrivo un meritato rinnovo di contratto. La stretta di mano c’è già stata
Secondo il Corriere dello Sport, "oltre a Calligaris, ormai in pianta stabile in prima squadra al posto dell’indisponibile Di Gennaro, va sottolineato il rendimento di Farronato e Taho. In particolare, l'albanese classe 2007 si è messo in evidenza agli ordini di Carbone in campionato e Youth League con prestazioni di livello.
Il club si è già mosso per blindare anche lui: in arrivo un meritato rinnovo di contratto. La stretta di mano c’è già stata. A breve arriverà anche l’ufficialità".
