Quinta partecipazione consecutiva per l'Inter alla Supercoppa Italiana, la 14ª in assoluto per i nerazzurri, che saranno impegnati ancora una volta in Arabia Saudita, a Riyadh: come nelle ultime edizioni, il format prevede la presenza di quattro squadre. L'Inter affronterà in semifinale il Bologna venerdì 19 alle 20:00 (ora italiana). Chi vince va in finale, lunedì 22, contro Napoli o Milan (che si affronteranno il 18).
Supercoppa Italiana, Inter a caccia del nono trionfo: 8 vittorie in 13 partecipazioni
Nelle 13 edizioni disputate, i nerazzurri hanno vinto in 8 occasioni. Dopo tre trionfi consecutivi (2022 contro la Juventus, 2023 contro il Milan, 2024 contro il Napoli), nella passata stagione l'Inter è stata sconfitta in finale dal Milan, nella sfida del 6 gennaio 2025.
SUPERCOPPA ITALIANA: 13 PARTECIPAZIONI E 8 VITTORIE
1989: Inter-Sampdoria 2-0 (Cucchi, Serena)
2000: Lazio-Inter 4-3 (Keane, Vampeta, Farinos)
2005: Juventus-Inter 0-1 dts (Veron)
2006: Inter-Roma 4-3 dts (2 Vieira, Crespo, Figo)
2007: Inter-Roma 0-1
2008: Inter-Roma 8-7 dcr [2-2 dts] (Muntari, Balotelli)
2009: Inter-Lazio 1-2 (Eto'o)
2010: Inter-Roma 3-1 (Pandev, 2 Eto'o)
2011: Milan-Inter 2-1 (Sneijder)
2021: Inter-Juventus 2-1 dts (Lautaro, Sanchez)
2022: Milan-Inter 0-3 (Dimarco, Dzeko, Lautaro)
2023: Semifinale: Inter-Lazio 3-0 (Thuram, Calhanoglu, Frattesi); Finale: Napoli-Inter 0-1 (Lautaro)
2024: Semifinale: Inter-Atalanta 2-0 (2 Dumfries); Finale: Inter-Milan 2-3 (Lautaro, Taremi)
