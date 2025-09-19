E' arrivato davvero il turno di Josep Martinez in porta nell'Inter: è lui al momento il favorito per giocare tra i pali domenica sera contro il Sassuolo. Secondo quanto raccolto da FcInter1908, a inizio stagione il club ha programmato la gestione dei due portieri e scelto, a differenza del passato, che Sommer e Martinez si alternino con maggiore frequenza, anche per poter valutare con maggiore dovizia l’ex Genoa in vista del prossimo giugno, quando l’Inter saluterà Sommer in scadenza di contratto.
In viale della Liberazione vogliono infatti capire se sarà necessario andare sul mercato per un primo (piace Caprile) o per un secondo. Secondo i programmi, lo spagnolo avrebbe dovuto giocare titolare ad Amsterdam ma il rumore mediatico attorno a Sommer ha modificato i piani. Sostituire lo svizzero dopo Juve-Inter sarebbe sembrata una punizione più che un avvicendamento programmato e se Martinez avesse steccato, l’Inter avrebbe corso il rischio di trovarsi con due portieri sulla graticola.
Adesso le acque attorno a Sommer si sono calmate anche grazie al grande intervento del portiere svizzero su Godts, con le squadre sullo 0-0. Pochi minuti dopo è invece arrivato il gol di Thuram. Per la sfida contro il Sassuolo, invece, potrebbe effettivamente essere arrivato il momento di Martinez.
