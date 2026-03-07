FC Inter 1908
Il Secondo Anello Verde prepara la scenografia in vista del derby della Madonnina: la Curva Sud ha rinunciato
Alessandro De Felice
Manca sempre meno al Derby della Madonnina tra Milan e Inter, in programma domani sera a San Siro alle 20:45.

In città cresce l’attesa per la stracittadina e come in ogni derby c’è grande curiosità per lo spettacolo offerto dalle due curve.

Come appurato da FCINTER1908.it, il Secondo Anello Verde, feudo del tifo nerazzurro, sta preparando una coreografia che sarà una dedica d’amore alla squadra.

Ogni interista presente in Curva  troverà sul proprio seggiolino una sciarpa celebrativa per il compleanno dell’Inter, da alzare al cielo quando verrà esposto lo striscione.

Discorso diverso per la Curva Sud, che ha rinunciato alla coreografia accordata e prevista su tre anelli: il motivo sarà reso noto successivamente.

