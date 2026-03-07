Tutto facile nel secondo tempo per la Juventus contro il Pisa: dopo una prima frazione in difficoltà, i bianconeri calano il poker ai toscani grazie ai gol di Cambiaso, Thuram, Boga e Yildiz. Con questo successo, la squadra di Spalletti torna a -1 dal quinto posto occupato dal Como: notte fonda per quella di Hiljemark, ultima a 15.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Serie A, poker della Juve al Pisa: segnano Cambiaso, Thuram e Yildiz, Como a -1
ultimora
Serie A, poker della Juve al Pisa: segnano Cambiaso, Thuram e Yildiz, Como a -1
Dopo una prima frazione in difficoltà, i bianconeri calano il tris ai toscani grazie ai gol di Cambiaso, Thuram, Boga e Yildiz
© RIPRODUZIONE RISERVATA