Serie A, poker della Juve al Pisa: segnano Cambiaso, Thuram e Yildiz, Como a -1

Dopo una prima frazione in difficoltà, i bianconeri calano il tris ai toscani grazie ai gol di Cambiaso, Thuram, Boga e Yildiz
Marco Astori
Tutto facile nel secondo tempo per la Juventus contro il Pisa: dopo una prima frazione in difficoltà, i bianconeri calano il poker ai toscani grazie ai gol di Cambiaso, Thuram, Boga e Yildiz. Con questo successo, la squadra di Spalletti torna a -1 dal quinto posto occupato dal Como: notte fonda per quella di Hiljemark, ultima a 15.

