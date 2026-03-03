C'è una grande novità di formazione nell'Inter che scenderà in campo contro il Como nella semifinale di andata di Coppa Italia: secondo quanto raccolto da Fcinter1908, Andy Diouf avrà una maglia da titolare.
FCIN1908 / Inter, sorpresa dell’ultimo minuto: Diouf titolare, ecco dove giocherà
Nuova chance in Coppa Italia per il centrocampista francese, che ha già giocato e segnato contro Venezia e Torino
Il centrocampista francese giocherà da mezz'ala destra nell'inedito 3-5-1-1 scelto da Chivu, in un centrocampo completato da Calhanoglu in cabina di regia e Sucic a sinistra, con Frattesi a supporto dell'unica punta Pio Esposito.
Per Diouf si tratterà della terza partita su tre da titolare in Coppa Italia: il francese ha già giocato e segnato contro Venezia e Torino negli ottavi di finale e nei quarti.
