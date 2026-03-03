Palma: “Inter, ecco chi è Kostov e in che ruoli può giocare. In estate…”

L'Inter ha messo nel suo mirino Vasilije Kostov , giocatore offensivo classe 2008 in forza alla Stella Rossa. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Marco Palma, osservatore, ha tracciato così il profilo di Kostov:

"Trequartista/centrocampista centrale serbo della Stella Rossa. A Belgrado ha iniziato a brillare intensamente la stella di questo talentuosissimo ragazzo. Dopo aver fatto meraviglie con le selezioni giovanili biancorosse, a luglio 2025 è stato aggregato alla prima squadra e ne è diventato ben presto uno dei migliori interpreti.