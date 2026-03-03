FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

Palma: “Inter, ecco chi è Kostov e in che ruoli può giocare. In estate…”

Marco Palma è intervenuto ai microfoni di TMW per parlare di Vasilije Kostov, classe 2008 della Stella Rossa che piace tanto all'Inter
L'Inter ha messo nel suo mirino Vasilije Kostov, giocatore offensivo classe 2008 in forza alla Stella Rossa. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Marco Palma, osservatore, ha tracciato così il profilo di Kostov:

"Trequartista/centrocampista centrale serbo della Stella Rossa. A Belgrado ha iniziato a brillare intensamente la stella di questo talentuosissimo ragazzo. Dopo aver fatto meraviglie con le selezioni giovanili biancorosse, a luglio 2025 è stato aggregato alla prima squadra e ne è diventato ben presto uno dei migliori interpreti.

Duttile, dotato di grande tecnica e visione di gioco, gioca prevalentemente trequartista, ma interpreta bene anche i ruoli di mezzala e di esterno d’attacco. In questa stagione, nella massima serie serba, ha realizzato 10 reti e distribuito 6 assist. Seguito da vicino dall'Inter"

Somiglianza: Mikkel Damsgaard (Brentford)

Valore di mercato: 12 milioni €"

