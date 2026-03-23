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FCIN1908 / Inter, fissato l’incontro Chivu-dirigenza: si parlerà di futuro, strategie e…

Inter Chivu Marotta
Programmata la riunione tra la società nerazzurro e l'allenatore per discutere del futuro e pianificare in vista del prossimo anno
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

La sosta per le nazionali offre la possibilità ai calciatori - quelli non impegnati con le rispettive selezioni - di riposare e alle società di continuare a gettare le basi per il futuro con valutazioni attente e riflessioni in vista del finale di stagione ma soprattutto della prossima.

In casa Inter, dopo il pari contro la Fiorentina al Franchi, la pausa servirà a ricaricare le batterie in vista di un finale di stagione intenso e soprattutto di un ritorno in campo in cui la squadra di Chivu si giocherà tanto - se non tutto - in chiave Scudetto nelle due sfide contro Roma in casa a Pasqua e Como in trasferta qualche giorno più tardi.

Inter Chivu

Intanto in viale della Liberazione si inizia a programmare la prossima stagione: come raccolto in esclusiva da FCINTER1908.it,  è programmata per i primissimi giorni di aprile una riunione che vedrà protagonisti la dirigenza del club nerazzurro e l'allenatore Chivu.

All'ordine del giorno ci sarà il futuro e le strategie da attuare in vista della prossima stagione, in entrata ma anche in uscita, con il possibile addio di alcuni elementi attualmente in rosa e attualmente al centro del progetto.

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