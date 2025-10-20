FC Inter 1908
Vieri: “Inter la più forte. Con due come Bonny e Pio Esposito Chivu sa che…”

Bobo Vieri, ex attaccante, intervenuto negli studi di "Fuoriclasse" su DAZN, ha parlato così del momento dell'Inter
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Bobo Vieri, ex attaccante, intervenuto negli studi di "Fuoriclasse" su DAZN, ha parlato così del momento dell'Inter di Cristian Chivu: "I due attaccanti più forti del campionato sono all'Inter: poi ci sono Bonny e Pio, forti forti.

Bonny e Pio stanno dimostrando di essere all'altezza: l'anno scorso i tre che erano in panchina non hanno fatto la differenza tutto l'anno.

Invece questi due giovani la stanno facendo e stanno dando una grande mano: secondo me Chivu sa che quando non ci sono Lautaro e Thuram può affidarsi a loro. L'Inter per me è la più forte, ha una squadra super super forte".

 

 

 

