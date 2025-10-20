Bobo Vieri, ex attaccante, intervenuto negli studi di "Fuoriclasse" su DAZN, ha parlato così del momento dell'Inter di Cristian Chivu: "I due attaccanti più forti del campionato sono all'Inter: poi ci sono Bonny e Pio, forti forti.
Bonny e Pio stanno dimostrando di essere all'altezza: l'anno scorso i tre che erano in panchina non hanno fatto la differenza tutto l'anno.
Invece questi due giovani la stanno facendo e stanno dando una grande mano: secondo me Chivu sa che quando non ci sono Lautaro e Thuram può affidarsi a loro. L'Inter per me è la più forte, ha una squadra super super forte".
