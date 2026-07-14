Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora FCIN1908 / Inter, pronta una presentazione super per la seconda maglia negli USA: i dettagli
ultimora
FCIN1908 / Inter, pronta una presentazione super per la seconda maglia negli USA: i dettagli
E' in arrivo una presentazione in grande stile per la seconda maglia dell'Inter per la stagione 2026-27. Ecco i dettagli
E' in arrivo una presentazione in grande stile per la seconda maglia dell'Inter per la stagione 2026-27. Ecco i dettagli raccolti da FcInter1908.
Il giorno 16 luglio, nel pomeriggio americano, a ridosso della finale dei Mondiali, i nerazzurri presenteranno la seconda maglia al Fanatics Fest di New York. La casacca è quella che omaggia il baseball e per l’occasione verrà presentata l’intera linea pensata dal club e da Nike.
© RIPRODUZIONE RISERVATA