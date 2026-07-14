Va verso l'archiviazione l'indagine della Procura in merito alla questione arbitrale. A proposito di questo tema si è espresso Ivan Zazzaroni

Marco Astori Redattore 14 luglio 2026 (modifica il 14 luglio 2026 | 18:55)

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Va verso l'archiviazione l'indagine della Procura in merito alla questione arbitrale. A proposito di questo tema si è espresso Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ai microfoni del podcast del quotidiano: "L'aggiunto Ielo aveva chiesto l'archiviazione, il pm Ascione ha detto no e il 16 sarà a Roma con la Corte Europea. Io mi chiedo per una questione umanitaria: o lo rinviate a giudizio e fate un processo in cui può uscire colpevole o innocente oppure archiviate.

Se non hai elementi per rinviarlo a giudizio, archivi: lasciare una persona dopo tre mesi in queste condizioni è allucinante per un professionista. Qui abbiamo toccato un tasto importante. Qualcuno si incazza per la mia posizione innocentista di Rocchi, ma vedrete che non si troverà nulla, nessun rapporto con l'Inter: poi se mi attaccano quelli che sono convinti dei complotti non me ne frega nulla. Ma massacrare una persona e tenerla così in sospeso è incredibile. Io l'ho sentito, è a pezzi perché sa di essere innocente e di non aver favorito nessuno.

Io non voglio sostituirmi ai giudici, ma o colpevole o innocente, ma venga dichiarato: gli sia permesso di pagare o ripulire la sua immagine e che qualcuno dica "forse ci siamo sbagliati". Perché l'hanno fatto? Intercettavano e queste intercettazioni probabilmente hanno portato a qualcosa che destasse sospetti ma non c'era niente, non c'era un vantaggio: ricordiamo che l'Inter perse tutto quell'anno. Perché l'hanno fatto non lo so. Lo ripeto agli juventini e ai milanisti: non me ne frega niente dell'Inter. Sono stato attaccato dagli interisti quando c'era Zhang e avevamo ragione: io conosco i fatti e la persona".