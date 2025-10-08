Dopo due giorni di riposo concessi da Cristian Chivu, i giocatori rimasti a Milano ieri hanno ripreso ad allenarsi ad Appiano. Come riporta il Corriere dello Sport, Marcus Thuram ha continuato il programma di recupero, svolgendo le terapie di rito, e al gruppo sono stati aggregati alcuni elementi dall’U. 23 e dalla Primavera.

"I primi a tornare in Italia saranno coloro che giocheranno domenica sera con le rispettive nazionali per le qualificazioni al Mondiale. Vale a dire il croato Sucic, il polacco Zielinski e gli olandesi Dumfries e De Vrij. Oggi e domani chi è rimasto alla Pinetina si allenerà al mattino. Poi entro domani saranno scelti i nomi dei convocati che partiranno in direzione Bengasi, in Libia, dove venerdì è prevista l’amichevole con l’Atletico Madrid alle ore 18".