Problemi fisici per i due centrocampisti nerazzurri: verranno rivalutati nei prossimi giorni
VIDEO / Massolin, che numero! Doppia finta su Pavard e gol
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Prosegue la preparazione estiva dell'Inter a Donaueschingen, in Germania. Arrivano aggiornamenti dai campi di gioco: come raccolto da Fcinter1908, Yanis Massolin e Kristjan Asllani sono alle prese con dei risentimenti muscolari che hanno impedito loro di allenarsi con il resto del gruppo.
Le condizioni fisiche dei due centrocampisti verranno rivalutate nei prossimi giorni: per entrambi la tournée a Hong Kong e in Australia, con le amichevoli contro Manchester City, Milan e Juventus, è a rischio.
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