Problemi fisici per i due centrocampisti nerazzurri: verranno rivalutati nei prossimi giorni

Fabio Alampi
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VIDEO / Massolin, che numero! Doppia finta su Pavard e gol

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Prosegue la preparazione estiva dell'Inter a Donaueschingen, in Germania. Arrivano aggiornamenti dai campi di gioco: come raccolto da Fcinter1908, Yanis Massolin e Kristjan Asllani sono alle prese con dei risentimenti muscolari che hanno impedito loro di allenarsi con il resto del gruppo.

Carlos Augusto e Massolin
Getty Images

Le condizioni fisiche dei due centrocampisti verranno rivalutate nei prossimi giorni: per entrambi la tournée a Hong Kong e in Australia, con le amichevoli contro Manchester City, Milan e Juventus, è a rischio.

Massolin e Asllani

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