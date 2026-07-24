Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Cristian Romero ha deciso: vuole lasciare il Tottenham, e vuole farlo quanto prima. Il difensore argentino ha già comunicato la sua decisione agli Spurs, e attende ora di conoscere la sua prossima destinazione.

Getty Images

Secondo il quotidiano catalano Sport, sul giocatore c'è da tempo il Barcellona, che cerca un rinforzo per la propria retroguardia. Deco ha persino incontrato gli agenti di Romero, considerato la scelta migliore alternativa per puntellare la difesa, davanti anche a Bastoni. Tuttavia, i blaugrana hanno chiarito che senza cessioni non si potrà procedere con il trasferimento. Una situazione che non piace al centrale argentino, che ha deciso di non aspettare oltre e di valutare altre offerte.

Getty Images

Un assist importante per l'Inter, con l'entourage del giocatore che è già a Milano: il Tottenham chiede 50 milioni di euro, mentre i nerazzurri stanno valutando diverse opzioni, tra cui un prestito con obbligo di riscatto entro il 30 giugno, e hanno già ottenuto il gradimento del Cuti. Il Barcellona è al corrente di tutti gli sviluppi, ma per il momento non farà alcuna mossa.