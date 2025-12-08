FC Inter 1908
Il difensore dell'Inter non sta prendendo parte all'allenamento della vigilia per influenza, è in dubbio la sua presenza per il Liverpool
Andrea Della Sala Redattore 

L'Inter scenderà in campo domani sera a San Siro con il Liverpool. La squadra di Chivu è ora in campo per l'allenamento della vigilia e c'è un'assenza pesante tra i nerazzurri: Manuel Akanji. Il difensore, come raccolto da Fcinter1908, non è sceso in campo per la seduta a causa di attacco influenzale.

Le sue condizioni saranno monitorate tra oggi e domani, la sua presenza rimane in dubbio. Se dovesse recuperare da questa leggera sindrome influenza verrà aggregato e sarà a disposizione per la partita di domani col Liverpool.

