Adani: “Inter col Como partita da top 3 in Europa. A vuoto la miglior pressione d’Italia”

Durante La Nuova Ds, l'ex difensore ora opinionista Lele Adani ha parlato della vittoria dell'Inter contro il Como di sabato sera
"L'Inter ha fatto una partita da top 3 club in Europa, una super partita sulla qualità di gioco. Ora vi faccio vedere il calcio di Chivu: orizzontale, verticale e obliquo. Io ero dietro di lui allo stadio, dice a Calhanoglu a 4, trasforma la difesa a 3 a 4, con Calhanoglu centrale di sinistra.

La miglior pressione d'Italia, quella del Como, va fuori tempo: in ritardo prima su Barella, poi su Lautaro che guarda prima come i giocatori di un altro livello e serve Luis Henrique che va in corsa verticale e chi torna in mezzo? Lautaro è rispuntato e fa gol. Questo è calcio di massimo livello. Sembra che la costruzione dal basso serva, se sai utilizzare i tempi, se sai mandare a vuoto le pressioni, se sai gestire la palla e attaccare il lato debole. Questo è un calcio da massimo livello, non c'è stato un errore nella costruzione, nella pressione nei tempi, nella qualità tecnica ma soprattutto nella voglia di vincere. 

