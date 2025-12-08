"L'Inter ha fatto una partita da top 3 club in Europa, una super partita sulla qualità di gioco. Ora vi faccio vedere il calcio di Chivu: orizzontale, verticale e obliquo. Io ero dietro di lui allo stadio, dice a Calhanoglu a 4, trasforma la difesa a 3 a 4, con Calhanoglu centrale di sinistra.

La miglior pressione d'Italia, quella del Como, va fuori tempo: in ritardo prima su Barella, poi su Lautaro che guarda prima come i giocatori di un altro livello e serve Luis Henrique che va in corsa verticale e chi torna in mezzo? Lautaro è rispuntato e fa gol. Questo è calcio di massimo livello. Sembra che la costruzione dal basso serva, se sai utilizzare i tempi, se sai mandare a vuoto le pressioni, se sai gestire la palla e attaccare il lato debole. Questo è un calcio da massimo livello, non c'è stato un errore nella costruzione, nella pressione nei tempi, nella qualità tecnica ma soprattutto nella voglia di vincere.