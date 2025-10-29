FC Inter 1908
Quattro giovani nerazzurri sono stati aggregati in Prima Squadra: possibile convocazione per la sfida contro la Fiorentina
In vista di Inter-Fiorentina, in programma questa sera a San Siro (calcio di inizio alle ore 20:45), Cristian Chivu ha aggregato in Prima Squadra anche alcuni giovani del vivaio nerazzurro. In panchina, complici le assenze dei portieri Martinez e Di Gennaro, ci saranno Calligaris (2005) e Taho (2007).

L'albanese, estremo difensore della Primavera interista, è alla prima chiamata stagionale con i "grandi", la seconda in assoluto. Ma oltre a lui, come appurato da Fcinter1908, potrebbe esserci spazio anche per altri tre ragazzi dell'U23: l'Inter, infatti, ha inserito in lista Serie A anche il difensore greco Alexiou (2005) e gli attaccanti Lavelli (2006) e Mosconi (2007).

Il primo ha scelto la maglia numero 51, per gli altri ecco la 53 e la 48. Un passaggio propedeutico all'eventuale convocazione per la gara di questa sera contro la Fiorentina.

