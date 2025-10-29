In vista di Inter-Fiorentina, in programma questa sera a San Siro (calcio di inizio alle ore 20:45), Cristian Chivu ha aggregato in Prima Squadra anche alcuni giovani del vivaio nerazzurro. In panchina, complici le assenze dei portieri Martinez e Di Gennaro, ci saranno Calligaris (2005) e Taho (2007).