Pastore: “Chivu ha tracciato un segno per terra. Conte? È quello il suo stile…”

"Chivu ai livelli di Conte a livello mediatico? No, nessuno è a livello di Conte. Non si può nemmeno pretenderlo da un allenatore che ha 15 partite in Serie A. Ha tracciato un segno per terra, andare in tv a lamentarsi non lo farà mai. Sarebbe un bellissimo proposito e spero che ci riesca. Vive in un campionato in cui questa cosa verrà messa a dura prova. Pressione ambientale ti spinge in quella direzione. Se riuscirà a farcela sarà un gran giorno per il calcio italiano. Conte lo fa, è il suo stile".