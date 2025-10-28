Dopo la pubblicazione dell'audio del VAR sul rigore concesso in favore del Napoli durante il match contro l'Inter, Giovanni Capuano ha detto la sua in merito alla procedura anomala dei fatti.
Capuano: “Rigore in Napoli-Inter? Stabilito primato irrituale: il VAR dice all’arbitro…”
Ecco il suo pensiero su X: "Il rigore di Napoli-Inter stabilisce un altro primato irrituale, emerso dalla pubblicazione dell’audio.
C’è il Var che suggerisce all’arbitro cosa dire in caso di proteste (peraltro garbate). Detta la sua versione visto che Mariani sul penalty è stato evidentemente spettatore non pagante e hanno fatto tutto gli altri".
