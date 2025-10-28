"La Juventus è un grande club, ha una grande storia per cui tutti l'allenerebbero volentieri, potrebbe essere la fortuna di ogni allenatore". Lo dice Luciano Spalletti, a margine della presentazione dello spot di Amaro Montenegro.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Spalletti: “Juve grande club, tutti l’allenerebbero volentieri. Potrebbe essere…”
ultimora
Spalletti: “Juve grande club, tutti l’allenerebbero volentieri. Potrebbe essere…”
Le parole dell'ex c.t. a margine della presentazione dello spot di Amaro Montenegro
"Se si parla di Juventus il mio sentimento va a Tudor, conosco bene cosa si prova in questi momenti essendoci passato diverse volte. Tudor è una persona bella, nel suo atteggiamento in panchina si vede la costruzione della persona. Allenare la Juve metterebbe a rischio l'amicizia con Totti? Non so quello che ci sarà nel futuro ma niente metterà in discussione la ritrovata amicizia con Totti"
© RIPRODUZIONE RISERVATA