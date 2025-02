Due sfide in pochi giorni sull'asse Milano-Firenze mettono in palio sei punti importanti per l'Inter. Oggi i nerazzurri sono partiti in treno per la Toscana, in vista del recupero di campionato con la Fiorentina di domani al Franchi. Si partirà dal 18', minuto in cui si era interrotta la gara d'andata a causa dello spiacevole episodio con Bove protagonista. Lunedì, invece, il ritorno al Meazza.