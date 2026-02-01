In studio a Sky Sport, Luca Marchegiani commenta la vittoria dell'Inter per 2-0 sul campo della Cremonese.
Marchegiani: “C’è una cosa che fa l’Inter in queste gare che mi impressiona sempre”
"Rimango impressionato dalla sicurezza con cui l’Inter affronta queste gare, che son più complicate di come la squadra le fa sembrare. Gran primo tempo, il gol di Lautaro è meraviglioso, su palla inattiva hanno soluzioni e poi il gol di Zielinski col mancino… Audero sicuramente è stato sorpreso, ma la traiettoria… si sposta il pallone, è veloce".
