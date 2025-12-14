Il brasiliano, ex giocatore nerazzurro, ha detto la sua sulle sconfitte dei nerazzurri in campionato e in CL

Eva A. Provenzano Caporedattore 14 dicembre 2025 (modifica il 14 dicembre 2025 | 06:02)

Hernanes su Dazn ha parlato del momento dell'Interdi Chivu e delle sconfitte, sei in ventuno gare giocate, a poche ore dalla gara contro il Genoa di De Rossi.

Sei sconfitte dopo 21 partite per l'Inter? È la domanda che hanno posto all'ex calciatore dell'Inter i giornalisti del canale streaming che hanno mostrato come sia piuttosto inusuale negli ultimi anni questa serie di sconfitte per i nerazzurri.

Non un vero problema — "Non è un vero problema. L'Inter - ha sottolineato il brasiliano - deve imparare a non perdere se non può vincere. Almeno pareggi. Non è un problema, è una questione di equilibrio. Hanno il miglior attacco, creano tanto. Magari creano meno, segnano meno, sacrificare i gol per perdere meno".

(Fonte: DAZN)