Hernanes su Dazn ha parlato del momento dell'Interdi Chivu e delle sconfitte, sei in ventuno gare giocate, a poche ore dalla gara contro il Genoa di De Rossi.
Hernanes: “L’Inter deve imparare a non perdere se non può vincere. Questione di…”
Il brasiliano, ex giocatore nerazzurro, ha detto la sua sulle sconfitte dei nerazzurri in campionato e in CL
Sei sconfitte dopo 21 partite per l'Inter? È la domanda che hanno posto all'ex calciatore dell'Inter i giornalisti del canale streaming che hanno mostrato come sia piuttosto inusuale negli ultimi anni questa serie di sconfitte per i nerazzurri.
Non un vero problema—
"Non è un vero problema. L'Inter - ha sottolineato il brasiliano - deve imparare a non perdere se non può vincere. Almeno pareggi. Non è un problema, è una questione di equilibrio. Hanno il miglior attacco, creano tanto. Magari creano meno, segnano meno, sacrificare i gol per perdere meno".
