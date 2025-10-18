FCIN1908 / Roma-Inter, stasera atteso in tribuna anche Marcus Thuram

Finita la sosta, l'Inter è attesa da un tour de force di fuoco. Tre trasferte nelle prossime tre partite, due in campionato (Roma e Napoli) e una in Champions (Royale Union Saint-Gilloise). Questa sera la squadra di Chivu affronterà la Roma di Gasperini e il tecnico nerazzurro dovrà fare a meno di Marcus Thuram.
Secondo quanto appreso da FcInter1908.it, l'attaccante francese questa sera sarà in tribuna per fare il tifo per i suoi compagni
L'attaccante francese, che contro lo Slavia Praga ha accusato un risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra, con molta probabilità tornerà a disposizione per la trasferta di Napoli. Intanto, secondo quanto appreso da FcInter1908.it, Thuram stasera sarà in tribuna per fare il tifo per i suoi compagni.
