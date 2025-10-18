Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Amantino Mancini ha parlato del big match dell'Olimpico tra Roma-Inter. "La vedo dura, difficile come è sempre stata. Questa è un'Inter forte, con un sistema collaudato da tanti anni. C'è un allenatore come Chivu che mi auguro possa diventare un grande tecnico. La Roma però gioca in casa davanti alla sua gente e questa può essere un'arma in più. Inter e Napoli sono le due favorite per questo Scudetto, ma il campionato è ancora lungo, tutto può ancora succedere".
A. Mancini: “Inter forte, ma la Roma gioca in casa e può essere un’arma. Chivu? Mi auguro…”
Intervistato da Tuttomercatoweb.com, l'ex giocatore ha parlato del big match dell'Olimpico tra Roma-Inter
Contro l'Inter sei stato spesso decisivo. Cosa ricordi in particolare di quel 6-2 in finale di Coppa Italia?—
"Contro l'Inter qualche volta sono stato decisivo sì, quella volta di sicuro. Abbiamo vinto una partita meravigliosa in finale di Coppa Italia. Una Roma molto aggressiva, con un volume di gioco grandissimo. In quel pomeriggio all'Olimpico abbiamo davvero fatto la storia. La Roma in quella partita ha proprio massacrato l'Inter".
