Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, l’Inter torna in campo per la settima giornata di Serie A 2025/26. I nerazzurri di Cristian Chivu fanno visita alla Roma allo Stadio Olimpico, in una delle sfide più affascinanti e ricche di storia del campionato italiano.
Attacco super e squadra letale sui calci piazzati: i nerazzurri cercano la sesta vittoria all'Olimpico contro la Roma
L’Inter arriva a questa sfida in un momento di forma eccellente: cinque vittorie consecutive tra tutte le competizioni, e la possibilità di centrare la sesta, traguardo non raggiunto nella scorsa stagione e che manca da marzo 2024.
Con 22 gol segnati nelle prime otto gare stagionali, la squadra di Chivu eguaglia il rendimento offensivo dell’Inter di Gigi Simoni nel 1997/98. In Europa, solo Bayern Monaco ed Eintracht Francoforte vantano una media realizzativa superiore ai nerazzurri (2.8 reti a partita).
Letale nei calci piazzati e nel gioco aereo, l’Inter è la squadra che ha realizzato più gol di testa (5) e più reti da corner (4) in questa Serie A.
(Fonte: Inter.it)
