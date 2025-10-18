Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, l’Inter torna in campo per la settima giornata di Serie A 2025/26. I nerazzurri di Cristian Chivu fanno visita alla Roma allo Stadio Olimpico, in una delle sfide più affascinanti e ricche di storia del campionato italiano.

L’Inter arriva a questa sfida in un momento di forma eccellente: cinque vittorie consecutive tra tutte le competizioni, e la possibilità di centrare la sesta, traguardo non raggiunto nella scorsa stagione e che manca da marzo 2024.

Letale nei calci piazzati e nel gioco aereo, l’Inter è la squadra che ha realizzato più gol di testa (5) e più reti da corner (4) in questa Serie A.