Inter, nel mirino un traguardo che manca da 19 mesi: Chivu come Simoni, sui piazzati…

Attacco super e squadra letale sui calci piazzati: i nerazzurri cercano la sesta vittoria all'Olimpico contro la Roma
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice 

Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, l’Inter torna in campo per la settima giornata di Serie A 2025/26. I nerazzurri di Cristian Chivu fanno visita alla Roma allo Stadio Olimpico, in una delle sfide più affascinanti e ricche di storia del campionato italiano.

L’Inter arriva a questa sfida in un momento di forma eccellente: cinque vittorie consecutive tra tutte le competizioni, e la possibilità di centrare la sesta, traguardo non raggiunto nella scorsa stagione e che manca da marzo 2024.

Con 22 gol segnati nelle prime otto gare stagionali, la squadra di Chivu eguaglia il rendimento offensivo dell’Inter di Gigi Simoni nel 1997/98. In Europa, solo Bayern Monaco ed Eintracht Francoforte vantano una media realizzativa superiore ai nerazzurri (2.8 reti a partita).

Letale nei calci piazzati e nel gioco aereo, l’Inter è la squadra che ha realizzato più gol di testa (5) e più reti da corner (4) in questa Serie A.

