L'Inter si presenta al derby con un vantaggio di 10 punti proprio sul Milan, secondo in classifica. L'ultimo ko in campionato dei nerazzurri risale proprio alla sfida d'andata, vinta 1-0 dai rossoneri. Cristian Chivu ha deciso la formazione che scenderà in campo domenica, sottolinea anche La Gazzetta dello Sport.
"Rinviato ogni discorso relativo alla conquista della finale di Coppa Italia dopo lo 0-0 di Como, l'Inter si concentra solo sul derby dove torneranno due punte (Pio-Thuram), Akanji, Luis Henrique, Barella, Calha e Dimarco dal 1'", si legge sul sito della rosea.
Scelte fatte praticamente in tutti i reparti, con un solo dubbio: Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu/Mkhitaryan, Zielinski, Dimarco; Pio Esposito, Thuram.
Nel ballottaggio, Calha è dato al 60 e Mkhitaryan al 40.
