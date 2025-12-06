FCINTER1908 – Inter, Chivu ha scelto: gioca Luis Henrique. La formazione

Gioca Diouf. No, gioca Carlos Augusto. E invece, tra i due litiganti il terzo gode. Secondo quanto appurato da Fcinter1908. giocherà Luis Henrique sulla fascia destra contro il Como di Fabregas.
Ecco le scelte di Chivu, secondo quanto risulta a Fcinter1908:
Sommer, Akanji, Acerbi, Bastoni, Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco, Lautaro, Thuram
Dove vedere la partita—
Inter-Como, sfidavalida per la 14ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà sabato 6 dicembre alle 18:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.
