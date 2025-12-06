Fabio Caressa a Radio Dee Jay ha parlato di Inter-Como e non solo. «Inter-Como grande qualità. tutti dicono che Nico Paz diventerà grande in una grande squadra, ma non sono sicuro gli faccia bene adesso un trasferimento al Real. Giocherebbe? Lui mi piace molto, credo sia il miglior giocatore della Serie A in questo momento e mi spiace molto vada via», ha sottolineato.
Caressa: “Nico Paz al Real, ma gli fa bene ora? Inter-Como interessante: se…”
Il giornalista su Radio Dee Jay ha parlato della gara contro la squadra di Fabregas e si è soffermato sul numero 10 argentino
Tutto molto interessante—
«Vedrò con molto interesse Inter-Como: potrebbe essere il salto di qualità se dovesse fare punti con l'Inter. Per il resto quelle in testa, tranne l'ultimo Napoli mi sembrano delle incompiute. Anche un po' la squadra nerazzurra, non sembra un po' incompiuta? Ha perso cinque partite finora...», ha sottolineato il telecronista di Skysport riferendosi a Zazzaroni, suo co-conduttore nel programma Football Club.
(Fonte: Radio Dee Jay)
