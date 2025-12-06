Il giornalista su Radio Dee Jay ha parlato della gara contro la squadra di Fabregas e si è soffermato sul numero 10 argentino

Fabio Caressa a Radio Dee Jay ha parlato di Inter-Como e non solo. «Inter-Como grande qualità. tutti dicono che Nico Paz diventerà grande in una grande squadra, ma non sono sicuro gli faccia bene adesso un trasferimento al Real. Giocherebbe? Lui mi piace molto, credo sia il miglior giocatore della Serie A in questo momento e mi spiace molto vada via», ha sottolineato.