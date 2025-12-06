Le dichiarazioni rilasciate da José Mourinho dopo il pareggio per 1-1 contro lo Sporting

Gianni Pampinella Redattore 6 dicembre 2025 (modifica il 6 dicembre 2025 | 16:46)

È finito in pareggio per 1-1 il derby tra il Benfica e lo Sporting Lisbona. Al termine della gara, José Mourinho ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Abbiamo iniziato male, in un modo che... non mi ha fatto arrabbiare, è dura, ma mi ha infastidito. Nel lavoro che abbiamo fatto per costruire la difesa del portiere, c'erano regole su cosa non fare, ed è quello che abbiamo fatto nel gol dello Sporting, che ci ha destabilizzato".

"Poi, in una reazione emotiva e guidata dall'orgoglio, la squadra ha voluto puntare al risultato. Abbiamo dominato l'avversario nel secondo tempo, dove solo una squadra poteva vincere. Non abbiamo creato molte occasioni, il che è difficile in queste partite, ma siamo stati noi a dominare e ad avere buone occasioni", ha esordito lo Special One.

A proposito di derby ha aggiunto: "Forse ne ho giocati 100 o 200. In Inghilterra, era un derby ogni settimana. Ne ho giocati parecchi all'Inter, lo stesso a Madrid. È stata una bella partita. Cose meravigliose, gol non eccezionali, ma è stata una bella partita e competitiva. L'arbitro ha commesso pochi errori. Non ha commesso errori decisivi". Mourinho parla poi della sfida di Champions contro il Napoli: "Anche il Napoli è difficile, con un allenatore che conosco bene e che prepara molto bene le sue squadre. Sarà difficile per noi. Se avrà un impatto, sarà positivo. Credo che da questa partita possano venirne solo cose positive".