Fcinter1908 e Legea a sostegno dell’Altarese: siglato accordo triennale

Redazione1908 18 dicembre - 15:51

La società Altarese e Fcinter1908 sono felici di poter annunciare una nuova collaborazione a livello tecnico. Legea, punto di riferimento sportivo a livello nazionale, ha deciso di diventare sponsor tecnico dell'Altarese per le prossime tre stagioni.

“Voglio ringraziare Legea per aver creduto nel nostro progetto. Avere accanto una società così importante nel panorama sportivo ci dà ulteriori stimoli per continuare a strutturare al meglio la nostra gloriosa realtà sportiva, guardando al futuro. Grazie ad FcInter1908.it e a tutti i nostri sponsor abbiamo chiaro il percorso da seguire”, ha sottolineato Omar Pansera, Direttore generale dell’Altarese.

“Grazie a questo importante accordo, con una delle realtà sportive più conosciute in Italia, continuiamo il nostro percorso di crescita. Passo dopo passo, accanto alla dirigenza dell’Altarese, vogliamo far crescere questa piccola ma gloriosa realtà sportiva, a cominciare del nuovo settore giovanile, che speriamo di strutturare ancora di più a partire dalla prossima stagione. Andiamo avanti insieme”, ha detto Daniele Mari, direttore ed editore di FcInter1908.

“Per noi - sottolineano da Legea - è sempre stato importante sostenere le piccole realtà sportive, lo sport di base. Per questo abbiamo accettato con entusiasmo l’idea di sponsorizzare e sostenere l’Asd Altarese 1929, fra le squadre più antiche del panorama ligure. La nostra vocazione è, ed è sempre stata, quella di essere vicini a chi lo sport lo vive ogni giorno, con passione e rispetto”.