Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, Tancredi Palmeri ha parlato della Supercoppa. Per il giornalista sia Inter che Napoli sono le squadre che rischiano di più analizzandone i motivi.
"Napoli e Inter sono quelle che rischiano di più in Supercoppa. Il Napoli, campione d’Italia, dopo un mercato deludente e il flop in Champions può perdere certezze. L’Inter, se perde le prime gare 'senza domani', riaccende le critiche sui big match", ha concluso il giornalista di Sport Italia.
(Radio Sportiva)
