Supercoppa, Palmeri: “Napoli e Inter quelle che rischiano di più, il motivo. Se i nerazzurri…”

Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, Tancredi Palmeri ha parlato della Supercoppa
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, Tancredi Palmeri ha parlato della Supercoppa. Per il giornalista sia Inter che Napoli sono le squadre che rischiano di più analizzandone i motivi.

"Napoli e Inter sono quelle che rischiano di più in Supercoppa. Il Napoli, campione d’Italia, dopo un mercato deludente e il flop in Champions può perdere certezze. L’Inter, se perde le prime gare 'senza domani', riaccende le critiche sui big match", ha concluso il giornalista di Sport Italia.

