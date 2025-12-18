Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva , Tancredi Palmeri ha parlato della Supercoppa . Per il giornalista sia Inter che Napoli sono le squadre che rischiano di più analizzandone i motivi.

"Napoli e Inter sono quelle che rischiano di più in Supercoppa. Il Napoli, campione d’Italia, dopo un mercato deludente e il flop in Champions può perdere certezze. L’Inter, se perde le prime gare 'senza domani', riaccende le critiche sui big match", ha concluso il giornalista di Sport Italia.