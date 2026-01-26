Quella trascorsa è stata l'ultima giornata di Serie A con il pallone arancione. E' quanto apprende Fcinter1908

Quella trascorsa è stata l'ultima giornata di Serie A con il pallone arancione. E' quanto apprende Fcinter1908. Il pallone arancione, già utilizzato dalla Liga nelle ultime giornate del campionato scorso, aveva suscitato grandi polemiche per l'effetto che aveva, televisivamente parlando, sulle persone affette da daltonismo.