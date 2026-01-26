FC Inter 1908
FCINTER1908 / Serie A, si cambia: torna il pallone bianco ma con una nuova versione - immagine 1
Quella trascorsa è stata l'ultima giornata di Serie A con il pallone arancione. E' quanto apprende Fcinter1908
Quella trascorsa è stata l'ultima giornata di Serie A con il pallone arancione. E' quanto apprende Fcinter1908. Il pallone arancione, già utilizzato dalla Liga nelle ultime giornate del campionato scorso, aveva suscitato grandi polemiche per l'effetto che aveva, televisivamente parlando, sulle persone affette da daltonismo. 

Dal prossimo turno, apprende Fcinter1908, si tornerà al pallone bianco.

FCINTER1908 / Serie A, si cambia: torna il pallone bianco ma con una nuova versione- immagine 2
Getty Images

Un pallone che sarà diverso, però, rispetto a quello usato nelle prime giornate. Una nuova versione che sarà presentata dalla Lega Serie A nella giornata di domani.

