"Chivu a Dortmund dovrebbe puntare ancora una volta sulla “Thu-La”, visto che Thuram contro il Pisa ha giocato l’ultima mezz’ora, subentrando a Pio. Ma proprio quel cambio, sul punteggio ancora di 3-2 - quindi gara ancora non del tutto chiusa - e con Esposito che stava bene e teneva su la squadra, potrebbe rappresentare un indizio sul fatto che Chivu un tarlo in testa ce l'abbia e che possa pure prendere una strada diversa in Germania.