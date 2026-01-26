Con quale formazione l'Inter affronterà il Borussia Dortmund mercoledì sera? Se lo chiede anche TuttoSport di stamattina, provando ad analizzare in particolare le scelte che riguardano l'attacco. A tal proposito, sottolinea il quotidiano:
TS – Inter, Chivu ha lasciato un indizio? Può sorprendere a Dortmund se…
"Chivu a Dortmund dovrebbe puntare ancora una volta sulla “Thu-La”, visto che Thuram contro il Pisa ha giocato l’ultima mezz’ora, subentrando a Pio. Ma proprio quel cambio, sul punteggio ancora di 3-2 - quindi gara ancora non del tutto chiusa - e con Esposito che stava bene e teneva su la squadra, potrebbe rappresentare un indizio sul fatto che Chivu un tarlo in testa ce l'abbia e che possa pure prendere una strada diversa in Germania.
Thuram rimane davanti negli exit-pool, però in favore di Pio gioca un altro fattore, ovvero il feeling con Lautaro. Esposito su 4 assist firmati in campionato, 3 li ha serviti proprio a Lautaro che con l’azzurro in campo può smarcarsi da certe marcature, incassare meno colpi, destinati alla corazza di Pio, e arrivare così più lucido in zona-gol. L'allenamento di oggi, dopo due giorni di riposo, e la rifinitura di domani daranno delle indicazioni, però la sensazione è che da qui a fine stagione Pio avrà sempre maggiori opportunità".
