L'Inter ha qualcosa in più nella fase difensiva. Il Napoli però ha trovato un'identità, grazie alla duttilità di Conte, che è partito in un modo e ora ha trovato un'altra soluzione. E poi il Napoli ha una cosa che gli altri non hanno: Rocco diceva che per vincere un campionato serve un portiere che para e un attaccante che segna, e poi 9 giocatori normali. Il Napoli ha giocatori che nell'uno contro uno sono fortissimi, anche in panchina.