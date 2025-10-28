FC Inter 1908
Federcalcio russa: “Pronti a ospitare Euro 2032 al posto dell’Italia. A causa del problema…”

L'annuncio dal tono di provocazione del presidente della Federcalcio di Mosca, Alexander Dyukov, al sito russo Sport.ru
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

"La Russia è pronta a ospitare Euro 2032 al posto dell'Italia". L'annuncio dal tono di provocazione è del presidente della Federcalcio di Mosca, Alexander Dyukov, al sito russo Sport.ru.

Alla domanda su cosa potrebbe succedere nel caso "l'Italia perdesse il diritto a ospitare il torneo a causa del problema degli stadi", Dyukov ha risposto seccamente dando la disponibilità piena di Mosca. "L'Uefa - sostiene il sito russo - ha approvato solo una delle 10 sedi proposte, mentre l'intero torneo potrebbe essere assegnato alla Turchia, co-organizzatrice con l'Italia della competizione".   

