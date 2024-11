Nel giorno in cui Inter e Milan hanno presentato la manifestazione di interesse per realizzare il nuovo stadio nell'area di San Siro, che quindi verrà venduta se tutto andrà bene, il consigliere comunale del gruppo misto Enrico Fedrighini annuncia di avere depositato la proposta di un bando pubblico per ristrutturare il Meazza, mantenendo la proprietà pubblica. La delibera approderà quindi a breve in aula e sarà discussa e votata.