Felipe Melo contro Grealish: “È uno che non rispetta nessuno, un codardo. Sul 4-0…”

Al termine della finale del Mondiale per Club, è scoppiata una rissa con l'ex Inter protagonista

Sono stati momenti di tensione al termine della finale del Mondiale per Club tra Manchester City-Fluminense. Al triplice fischio è scoppiata una rissa tra i giocatori con Felipe Melo protagonista. Al termine della gara l'ex Inter ha accusato Grealish di comportamento scorretto.

"Non ce l'avevo con Walker, ma con Grealish. È uno che non rispetta nessuno. Ci prendeva in giro già sul 4-0 e poi alla fine ha continuato e lo ha fatto anche con Martinelli che è un ragazzo. È un codardo", le parole del centrocampista.