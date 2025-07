Ali Koç , presidente del Fenerbahçe , durante l’assemblea dei soci del club di Istanbul, ha parlato di Mourinho : «È la persona più noiosa del mondo al di fuori del calcio. Parla soltanto di calcio. E non beve nemmeno un bicchiere». Non sono però parole di accusa, ma un discorso fatto per difendere sé stesso e l'allenatore dalla stampa turca "che racconta di notti di festeggiamenti ad alto tasso alcolico, a cui avrebbero partecipato i due.

Durante il consiglio l'allenatore portoghese è stato proprio al centro di uno scontro tra il presidente attuale del club turco e l'ex numero uno Aziz Yildirim: "Senti, se dicessi quello che mi hai detto su Mourinho, sarei molto maleducato! Non lasciarmi parlare! Senti, non farmi parlare, non faresti una gran figura». Replica immediata di Koç: «Parla pure, di’ quello che vuoi. Io non ho nulla da nascondere».